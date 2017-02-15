На Украине введен режим ЧС в связи с кризисной ситуацией в энергетике
15 февраля 2017, 21:51
Ситуация сложилась из-за блокады радикалами поставок угля из Донбасса на украинские предприятия.
Правительство Украины ввело режим ЧС в связи с кризисной ситуацией в энергетике из-за блокады Донбасса, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что правительство Украины собралось на экстренное заседание в связи с кризисной ситуацией, которая сложилась в энергетике страны из-за блокады радикалами поставок угля из Донбасса на украинские предприятия. Как сообщил на нем глава кабинета министров Владимир Гройсман, речь идет о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли.
"В следствие перекрытия полностью заблокирована поставка энергетического угля на ТЭС и ТЭЦ, а это - треть электричества Украины и тепло в некоторых городах, - сказал премьер. - Считаю такие действия недопустимыми и считаю, что поставки угля должны быть разблокированы, поэтому мы тут и собрались, чтобы принять решение о введении специальных мер в сфере энергетики".
Гройсман сообщил, что кабмин подготовил проект постановления о введении режима ЧС в связи со сложившейся ситуацией. Он предполагает, в частности стабильность энергосистемы и определение допустимого уровня снижения энергетических мощностей.
Премьер проинформировал, что он также намерен обратиться в Совет национальной безопасности и обороны "с просьбой детально рассмотреть все аспекты и влияние этой блокады на жизнь граждан и соответственным образом применить все необходимые меры, чтобы эта проблема была снята с повестки дня". "Прошу утвердить эти меры", - сказал он.
Фото: Михаил Соколов/ТАСС.
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