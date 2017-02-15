Шымкентские врачи спасают пострадавших в крупном ДТП

Шымкентские врачи спасают пострадавших в крупной аварии. Больше всего они обеспокоены состоянием 28-летней беременной девушки и ее неродившегося ребенка, сообщает телеканал " сообщает телеканал " КТК ".





Будущая мама серьезно пострадала во время столкновения двух легковых авто. Авария произошла недалеко от областного центра. По предварительным данным, 23-летний водитель Mercedes, салон которого был полон пассажирами, торопился и выехал на встречную полосу. В этот момент по дороге ехал Volkswagen. Удар был практически лоб в лоб: машины отлетели на обочину. Четыре пассажира и водитель Volkswagen получили травмы и были госпитализированы. Трое, что были в Mercedes, в реанимации, в том числе и беременная женщина. Предполагаемый виновник ДТП от помощи медиков отказался.





Марина Низовкина.







