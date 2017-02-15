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Шымкентские врачи спасают пострадавших в крупном ДТП

15 февраля 2017, 22:19

Будущая мама серьезно пострадала во время столкновения двух легковых авто.


Шымкентские врачи спасают пострадавших в крупной аварии. Больше всего они обеспокоены состоянием 28-летней беременной девушки и ее неродившегося ребенка, сообщает телеканал "КТК".

Будущая мама серьезно пострадала во время столкновения двух легковых авто. Авария произошла недалеко от областного центра. По предварительным данным, 23-летний водитель Mercedes, салон которого был полон пассажирами, торопился и выехал на встречную полосу. В этот момент по дороге ехал Volkswagen. Удар был практически лоб в лоб: машины отлетели на обочину. Четыре пассажира и водитель Volkswagen получили травмы и были госпитализированы. Трое, что были в Mercedes, в реанимации, в том числе и беременная женщина. Предполагаемый виновник ДТП от помощи медиков отказался.

Марина Низовкина.


Фото: кадр из видео.

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