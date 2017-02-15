Казахстан обеспечит себя собственным бензином уже в следующем году
15 февраля 2017, 22:28
Сейчас до трети всего топлива в Казахстан поставляется из России.
Казахстан полностью обеспечит себя собственным бензином уже в следующем году. Такой оптимистичный прогноз делают в компании "Казмунайгаз – переработка и маркетинг", сообщает телеканал "КТК".
По словам нефтяников, в этом году в стране завершится модернизация всех трёх нефтеперерабатывающих заводов. Это позволит увеличить объемы переработки нефти на два миллиона тонн в год. Одновременно с этим на НПЗ вырастет производство бензина, дизельного топлива и даже авиакеросина. Причём до таких объемов, что исчезнет потребность в их импорте из других стран. Как известно, сейчас до трети всего топлива в Казахстан поставляется из России.
Бахтияр Даркеев.
Фото: diapazon.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844399-886d8cf1f33436b31610e2acf267a958
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...