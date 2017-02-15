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Казахстан обеспечит себя собственным бензином уже в следующем году

15 февраля 2017, 22:28

Сейчас до трети всего топлива в Казахстан поставляется из России.


Казахстан полностью обеспечит себя собственным бензином уже в следующем году. Такой оптимистичный прогноз делают в компании "Казмунайгаз – переработка и маркетинг", сообщает телеканал "КТК".

По словам нефтяников, в этом году в стране завершится модернизация всех трёх нефтеперерабатывающих заводов. Это позволит увеличить объемы переработки нефти на два миллиона тонн в год. Одновременно с этим на НПЗ вырастет производство бензина, дизельного топлива и даже авиакеросина. Причём до таких объемов, что исчезнет потребность в их импорте из других стран. Как известно, сейчас до трети всего топлива в Казахстан поставляется из России.

Бахтияр Даркеев.

Фото: diapazon.kz.

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