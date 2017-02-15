Казахстан обеспечит себя собственным бензином уже в следующем году

Казахстан полностью обеспечит себя собственным бензином уже в следующем году. Такой оптимистичный прогноз делают в компании "Казмунайгаз – переработка и маркетинг" , сообщает телеканал " , сообщает телеканал " КТК ".





По словам нефтяников, в этом году в стране завершится модернизация всех трёх нефтеперерабатывающих заводов. Это позволит увеличить объемы переработки нефти на два миллиона тонн в год. Одновременно с этим на НПЗ вырастет производство бензина, дизельного топлива и даже авиакеросина. Причём до таких объемов, что исчезнет потребность в их импорте из других стран. Как известно, сейчас до трети всего топлива в Казахстан поставляется из России.





Бахтияр Даркеев.



