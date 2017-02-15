В Сирии заявили, что не планируют встреч с оппозицией в Астане
15 февраля 2017, 22:40
Первый раунд переговоров по Сирии проходил в Астане 23-24 января. Пленарное заседание второго раунда запланировано на 16 февраля.
Встреча правительственной делегации Сирии с представителями вооруженной оппозиции в Астане в четверг, 16 февраля, не планируется, сообщил РИА Новости возглавляющий делегацию Дамаска постпред Сирии при ООН Башар аль-Джаафари.
"Нет, это не запланировано", — заявил аль-Джаафари.
Первый раунд переговоров по Сирии проходил в Астане 23-24 января. Их инициатором стал президент России Владимир Путин, который предложил создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса помимо Женевы. Предложение поддержали президенты Турции и Казахстана.
Пленарное заседание второго раунда переговоров по Сирии в Астане запланировано на 16 февраля.
Фото: РИА Новости.
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