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В Сирии заявили, что не планируют встреч с оппозицией в Астане

15 февраля 2017, 22:40

Первый раунд переговоров по Сирии проходил в Астане 23-24 января. Пленарное заседание второго раунда запланировано на 16 февраля.


Встреча правительственной делегации Сирии с представителями вооруженной оппозиции в Астане в четверг, 16 февраля, не планируется, сообщил РИА Новости возглавляющий делегацию Дамаска постпред Сирии при ООН Башар аль-Джаафари.

"Нет, это не запланировано", — заявил аль-Джаафари.

Первый раунд переговоров по Сирии проходил в Астане 23-24 января. Их инициатором стал президент России Владимир Путин, который предложил создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса помимо Женевы. Предложение поддержали президенты Турции и Казахстана.

Пленарное заседание второго раунда переговоров по Сирии в Астане запланировано на 16 февраля.

Фото: РИА Новости.

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