В Сирии заявили, что не планируют встреч с оппозицией в Астане

Первый раунд переговоров по Сирии проходил в Астане 23-24 января. Пленарное заседание второго раунда запланировано на 16 февраля.

Встреча правительственной делегации Сирии с представителями вооруженной оппозиции в Астане в четверг, 16 февраля, не планируется, сообщил сообщил РИА Новости возглавляющий делегацию Дамаска постпред Сирии при ООН Башар аль-Джаафари.





"Нет, это не запланировано", — заявил аль-Джаафари.





Первый раунд переговоров по Сирии проходил в Астане 23-24 января. Их инициатором стал президент России Владимир Путин, который предложил создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса помимо Женевы. Предложение поддержали президенты Турции и Казахстана.





Пленарное заседание второго раунда переговоров по Сирии в Астане запланировано на 16 февраля.



