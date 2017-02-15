Законопроект о вето на снятие санкций с России внесли в Конгресс США

Санкционный режим, согласно документу, сможет быть смягчен, только если решение одобрят конгрессмены.

Законопроект, который позволит наложить вето на возможное снятие президентом Дональдом Трампом санкций с России, внесен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США. Об этом пишет Financial Times, передает Об этом пишет Financial Times, передает РБК





«Это серьезный вопрос национальной безопасности», — заявил демократ Стени Хойер, выразив надежду, что в обеих палатах Конгресса поддержат введение вето на возможное решение Трампа.





В начале февраля аналогичный законопроект был внесен в Сенат США. В документе говорится о том, что если Белый дом захочет снять санкции с России, ему для начала придется предоставить конгрессу детальное обоснование этого решения. В свою очередь конгрессмены смогут 120-дневный срок согласиться или не согласиться с решением президента.





На следующий день после внесения первого законопроекта в Конгресс официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что США не намерены снимать с Москвы санкции, введенные в связи с присоединением Крыма, «пока полуостров остается в составе России».



