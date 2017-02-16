Трамп не исключает объединения Израиля и Палестины

Ранее США, как и ООН, настаивали на создании независимого и жизнеспособного палестинского государства как условие урегулирования.

Президент США Дональд Трамп не считает обязательным существование двух государств для израильско-палестинского урегулирования, передает передает РИА Новости





"Я рассматриваю два государства и одно государство, и мне нравится то, что нравится обеим сторонам", — сказал Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.





"На протяжении определенного времени я считал, что два государства будут наиболее легким (решением) из двух… но я буду рад тому решению, которое подойдет обоим сторонам", — добавил Трамп.





Ранее США, как и ООН, настаивали на создании независимого и жизнеспособного палестинского государства как условие урегулирования.





Алексей Богдановский.



