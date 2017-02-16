Трамп не исключает объединения Израиля и Палестины
16 февраля 2017, 00:04
Ранее США, как и ООН, настаивали на создании независимого и жизнеспособного палестинского государства как условие урегулирования.
Президент США Дональд Трамп не считает обязательным существование двух государств для израильско-палестинского урегулирования, передает РИА Новости.
"Я рассматриваю два государства и одно государство, и мне нравится то, что нравится обеим сторонам", — сказал Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"На протяжении определенного времени я считал, что два государства будут наиболее легким (решением) из двух… но я буду рад тому решению, которое подойдет обоим сторонам", — добавил Трамп.
Ранее США, как и ООН, настаивали на создании независимого и жизнеспособного палестинского государства как условие урегулирования.
Алексей Богдановский.
Фото: AFP 2017/ Saul Loeb.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844405-a2bc5b9151cbbbdf4244668ce71eedd2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...