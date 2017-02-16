Налётчики украли у пенсионера более полутора миллионов тенге
16 февраля 2017, 00:24
Они могут попасть за решетку на 3 года. Или получат наказание в виде ограничения свободы на тот же срок.
Налётчики ограбили пенсионера на полтора миллиона тенге. Незнакомцы проникли в дом под предлогом переписи населения. Они отвлекли 79-летнего хозяина дома и похитили один миллион 600 тысяч тенге, сообщает "Первый канал Евразия".
Полицейские схватили двоих подозреваемых жителей Костанайской области. Им по 27 лет. Они могут попасть за решетку на 3 года. Или получат наказание в виде ограничения свободы на тот же срок.
«В настоящее время данные лица были задержаны по статье 131 и выдворены в ИВС города Шымкент. В настоящее время осуществляется досудебное расследование»,- говорит Арман Такешов, следователь Аль-Фарабийского районного отдела внутренних дел.
Фото: кадр из видео.
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