Налётчики украли у пенсионера более полутора миллионов тенге

Они могут попасть за решетку на 3 года. Или получат наказание в виде ограничения свободы на тот же срок.

Налётчики ограбили пенсионера на полтора миллиона тенге. Незнакомцы проникли в дом под предлогом переписи населения. Они отвлекли 79-летнего хозяина дома и похитили один миллион 600 тысяч тенге, сообщает " сообщает " Первый канал Евразия ".





Полицейские схватили двоих подозреваемых жителей Костанайской области. Им по 27 лет. Они могут попасть за решетку на 3 года. Или получат наказание в виде ограничения свободы на тот же срок.





«В настоящее время данные лица были задержаны по статье 131 и выдворены в ИВС города Шымкент. В настоящее время осуществляется досудебное расследование»,- говорит Арман Такешов, следователь Аль-Фарабийского районного отдела внутренних дел.







