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Налётчики украли у пенсионера более полутора миллионов тенге

16 февраля 2017, 00:24

Они могут попасть за решетку на 3 года. Или получат наказание в виде ограничения свободы на тот же срок.


Налётчики ограбили пенсионера на полтора миллиона тенге. Незнакомцы проникли в дом под предлогом переписи населения. Они отвлекли 79-летнего хозяина дома и похитили один миллион 600 тысяч тенге, сообщает "Первый канал Евразия".

Полицейские схватили двоих подозреваемых жителей Костанайской области. Им по 27 лет. Они могут попасть за решетку на 3 года. Или получат наказание в виде ограничения свободы на тот же срок.

«В настоящее время данные лица были задержаны по статье 131 и выдворены в ИВС города Шымкент. В настоящее время осуществляется досудебное расследование»,- говорит Арман Такешов, следователь Аль-Фарабийского районного отдела внутренних дел.


Фото: кадр из видео.

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