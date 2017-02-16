Казахстанская биатлонистка раскрыла подробности обыска на ЧМ

Казахстанские биатлонисты считают, что на чемпионате мира в Австрии им не удалось выступить в полную силу из-за обыска и допросов.

Лидер сборной Казахстана по биатлону Галина Вишневская рассказала прессе подробности обыска и допроса, которым были подвергнуты казахстанские спортсмены на чемпионате мира в Австрии.





Чемпионат мира по биатлону проходит в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля. Накануне старта соревнований в гостиничных номерах сборной Казахстана были проведены обыски. Спортсменов заподозрили в употреблении допинга. Но допинг-пробы казахстанских биатлонистов дали отрицательный результат.





"Мы были задержаны австрийской полицией в 8 часов вечера 8 февраля во время ужина. Полиция толком не объяснила, что происходит, нам только сказали, что это связано с допингом. У нас забрали все телефоны, и шанса позвонить кому-то, узнать что происходит, не было", — сообщила Вишневская на пресс-конференции в Австрии.





Уверенные в своей "чистоте" биатлонисты выполняли все требования полиции и содействовали ей, говорит биатлонистка.





"После обысков нас развезли по разным полицейским участкам и допрашивали до 5 утра, хотя все знали, что с утра у нас соревнования. Получилось, что мы не спали всю ночь, получили сильный стресс и впоследствии заняли только 11 место", — констатировала она.





"Последних из нас протестировали на допинг около 3 часов ночи. Нас заставляли пить воду из-под крана, хотя по процедуре должны были дать запечатанные бутылки", — добавила Вишневская.





Спортсменка утверждает, что все изъятые гаджеты до сих пор не возвращены. Также у сборной изъяли все медикаменты, вплоть до леденцов для лечения болей в горле.





"От лица всех спортсменов хотела бы сказать, мы верим и поддерживаем борьбу с допингом, но борьба должна быть чистой. Необходимо защищать честных спортсменов, давая возможность выступать на соревновании в полную силу своих возможностей", — заявила биатлонистка.





Ранее международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал информацию о том, что очевидцы на АЗС в Восточном Тироле видели выброшенную коробку с использованными одноразовыми шприцами и ампулами, а также рукописные заметки, указывающие на применение допинга. В коробке были различные аккредитации на мероприятия IBU. Анализ документов показал, что содержимое коробки принадлежало сборной Казахстана.





Министерство культуры и спорта Казахстана заявило, что эта ситуация произошла по вине врача, который нарушил правила утилизации незапрещенных к применению медицинских препаратов.







