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Техас первым из штатов США обратился в суд в поддержку миграционного указа Трампа

16 февраля 2017, 00:56

Генпрокурор штата обратился в суд с просьбой принять подготовленную властями штата аналитическую записку в поддержку позиции администрации США.


Техас стал первым штатом США, власти которого обратились в суд в поддержку указа президента Дональда Трампа по ограничению миграции. Об этом сообщило агентство Reuters, передает ТАСС.

По его данным, генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон обратился в Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско (штат Калифорния) с просьбой принять подготовленную властями штата аналитическую записку в поддержку позиции администрации США.

В записке говорится, что указ Трампа по миграции соответствует сфере властных полномочий президента США. В документе также содержится запрос о рассмотрении апелляционным судом в полном составе ранее принятого решения коллегии трех судей. Они оставили в силу решение суда нижней инстанции о блокировке исполнения указа президента.

27 января Трамп подписал указ, вокруг которого теперь идут судебные тяжбы. Этот документ, в частности, приостановил на 120 дней программу размещения в США беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. После подписания указа в США начались рейды против нелегальной иммиграции.

Фото: golos-ameriki.ru.

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