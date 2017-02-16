Техас первым из штатов США обратился в суд в поддержку миграционного указа Трампа

Генпрокурор штата обратился в суд с просьбой принять подготовленную властями штата аналитическую записку в поддержку позиции администрации США.

Техас стал первым штатом США, власти которого обратились в суд в поддержку указа президента Дональда Трампа по ограничению миграции. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Об этом сообщило агентство Reuters, передает ТАСС





По его данным, генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон обратился в Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско (штат Калифорния) с просьбой принять подготовленную властями штата аналитическую записку в поддержку позиции администрации США.





В записке говорится, что указ Трампа по миграции соответствует сфере властных полномочий президента США. В документе также содержится запрос о рассмотрении апелляционным судом в полном составе ранее принятого решения коллегии трех судей. Они оставили в силу решение суда нижней инстанции о блокировке исполнения указа президента.





27 января Трамп подписал указ, вокруг которого теперь идут судебные тяжбы. Этот документ, в частности, приостановил на 120 дней программу размещения в США беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. После подписания указа в США начались рейды против нелегальной иммиграции.



