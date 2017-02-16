Мухамедиулы: допинг-пробы наших биатлонистов отрицательные

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы на своей странице в Facebook опубликовал результаты допинг-тестов казахстанских биатлонистов, сообщает Zakon.kz





"Друзья, только что мы получили официальное подтверждение Всемирного антидопингового агентства (WADA) - допинг-пробы наших биатлонистов отрицательные! Как я и говорил ранее, ребята чисты! Я с самого начала нашей команде верил и, конечно, очень рад, что они не подвели. Повторюсь, что на будущее это всем нам серьёзный, большой урок. А вот так выглядит документ от WADA, посмотрите, под номерами зашифрованы имена наших спортсменов!", - написал министр на своей странице.



