Мухамедиулы: допинг-пробы наших биатлонистов отрицательные
16 февраля 2017, 01:15
Министр отметил, что это большой и серьезный урок на будущее.
Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы на своей странице в Facebook опубликовал результаты допинг-тестов казахстанских биатлонистов, сообщает Zakon.kz.
"Друзья, только что мы получили официальное подтверждение Всемирного антидопингового агентства (WADA) - допинг-пробы наших биатлонистов отрицательные! Как я и говорил ранее, ребята чисты! Я с самого начала нашей команде верил и, конечно, очень рад, что они не подвели. Повторюсь, что на будущее это всем нам серьёзный, большой урок. А вот так выглядит документ от WADA, посмотрите, под номерами зашифрованы имена наших спортсменов!", - написал министр на своей странице.
Напомним, ранее международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал информацию о том, что очевидцы на АЗС в Восточном Тироле видели выброшенную коробку с использованными одноразовыми шприцами и ампулами, а также рукописные заметки, указывающие на применение допинга. В коробке были различные аккредитации на мероприятия IBU. Анализ документов показал, что содержимое коробки принадлежало сборной Казахстана. Это и стало поводом к началу расследования в отношении нашей сборной. В федерации биатлона Казахстана заявили, что на все найденные препараты есть официальные разрешения и документы.
Фото: facebook/ kazpravda.kz.
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