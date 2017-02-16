В Алматы Skoda насмерть сбила пешехода
16 февраля 2017, 01:36
Мужчина 30-ти лет переходил дорогу в неположенном месте.
В Алматы произошел смертельный наезд на пешехода, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Трагедия произошла по ул. Саина, ниже пр. Абая. Водитель Skoda Rapid двигался в северном направлении. В этот момент в неположенном для этого месте переходил дорогу мужчина, примерно 30-ти лет. Буквально в 100 метрах от места наезда находится подземный пешеходный переход.
Skoda сбила пешехода и остановилась только через 100 метров, заскочив на бордюр и ударившись о дерево. Судя по повреждениям на лобовом стекле, скорость движения Skoda была высокой.
После удара пешеход отлетел, его тут же сбила Toyota, предположительно Camry. Неизвестно, сбила ли Toyota пешехода на лету, или переехала. Водитель Skoda остался на месте происшествия, водитель Toyota, не останавливаясь, скрылся с места происшествия.
На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции и криминалисты.
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