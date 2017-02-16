В Алматы Mitsubishi опрокинулся на бок в столкновении с Acura
16 февраля 2017, 01:52
Оба водителя изложили свою версию произошедшего.
В Алматы Mitsubishi Pajero вылетел с дороги и опрокинулся на бок в столкновении с Acura, сообщает корреспондент Zakon.kz.
ДТП произошло по пр. Райымбека, не доезжая до ул. Яссауи. По словам водителя Pajero, он двигался в восточном направлении в среднем ряду. Перед ним ехала Acura, водитель которой резко стал притормаживать. По всей вероятности он увидел у обочины "голосующего" человека. Водитель внедорожника начал бить по тормозам и вилять рулем. Автомобиль стало кидать по дороге. Произошло столкновение, в результате которого Pajero вылетел на обочину в сугроб и опрокинулся на бок. Acura врезалась в попутную Lada.
Водитель Acura изложил свою версию произошедшего. По его словам, он ехал в среднем ряду на скорости 30-40 км/ч. И в него безо всякой причины врезался Mitsubishi. Владелец Pajero рассчитывает, что найдутся очевидцы происшествия с записью видеорегистратора, которая выявит виновного в ДТП.
В результате аварии никто не пострадал. Медики осмотрели всех участников ДТП и оставили их на месте.
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