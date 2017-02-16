В Алматы Daewoo Nexia попала под удар двух вишневых BMW

В Алматы произошло массовое ДТП с участием Daewoo Matiz, двух Daewoo Nexia и двух BMW, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





Серебристая Daewoo Nexia и Daewoo Matiz ехали по пр. Раыймбека в западном направлении. По словам очевидцев, не доезжая до ул. Бокейханова, водитель Nexia подрезал Matiz. Они ударились. Matiz проехал около 20-ти метров и остановился. Nexia закрутилась на дороге и улетела на полосу встречного движения, где почти в лоб в лоб сталкивается с вишневым BMW. После этого Nexia отлетела обратно на свою полосу, где в нее врезался еще один вишневый BMW. Затем во вторую BMW въехал белая Daewoo Nexia, водитель которого попросту не успел среагировать на происходящее.





В результате ДТП пострадал водитель серебристой Daewoo Nexia, его госпитализировали. После аварии движение по пр. Райымбека в западном направлении было парализовано - автомобили разбросало по всей дороге. Сотрудники полиции разруливают движение.







