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В Алматы Daewoo Nexia попала под удар двух вишневых BMW

16 февраля 2017, 02:06

Массовое ДТП парализовало движение по проспекту Райымбека.


В Алматы произошло массовое ДТП с участием Daewoo Matiz, двух Daewoo Nexia и двух BMW, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серебристая Daewoo Nexia и Daewoo Matiz ехали по пр. Раыймбека в западном направлении. По словам очевидцев, не доезжая до ул. Бокейханова, водитель Nexia подрезал Matiz. Они ударились. Matiz проехал около 20-ти метров и остановился. Nexia закрутилась на дороге и улетела на полосу встречного движения, где почти в лоб в лоб сталкивается с вишневым BMW. После этого Nexia отлетела обратно на свою полосу, где в нее врезался еще один вишневый BMW. Затем во вторую BMW въехал белая Daewoo Nexia, водитель которого попросту не успел среагировать на происходящее.

В результате ДТП пострадал водитель серебристой Daewoo Nexia, его госпитализировали. После аварии движение по пр. Райымбека в западном направлении было парализовано - автомобили разбросало по всей дороге. Сотрудники полиции разруливают движение.




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