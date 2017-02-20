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Новости за сегодня

С 24 февраля 2017 года - переход на новый метод авторизации для сдачи статистической отчетности в электронном виде

Уважаемые респонденты!

Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК уведомляет, что c 24 февраля 2017 года планируется переход на новый метод авторизации респондентов для сдачи статистической отчетности в электронном виде в режиме online.

В связи с прекращением поддержки браузерами плагинов NPAPI, Национальный удостоверяющий центр РК (далее - НУЦ РК) исключил Java-applet из комплекта разработчика.

Дальнейшее развитие, а также техническая и информационная поддержка Java-applet прекращается.

Для обеспечения работы ПО Java в используемых браузерах Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome необходимо установить и использовать программу NCALayer (скачать).

При выполнении авторизации нет необходимости импортировать ЭЦП в используемый браузер, системой будет предложен выбор устройства, на котором расположен ЭЦП (папка на компьютере или другие устройства для хранения ЭЦП ключей). Авторизация и подпись отчетов дает возможность использования устройств е-token, kaztoken, ЭЦП на удостоверение личности и т.д.


20 февраля 2017, 07:47
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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