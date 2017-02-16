Касательно экспорта товаров в Туркменистан

ДГД по Западно-Казахстанской области сообщает, что в соответствии с письмом Министерства иностранных дел РК от 31 января 2017 года № 15-68753/260 и согласно информации, поступившей с Туркменистана, с 15 февраля 2017 года при помещении товаров под таможенную процедуру свободного обращения либо временного хранения, ввозимых в Туркменистан, необходимо наряду с документами, подтверждающими сведения в таможенной декларации, представлять копию таможенной декларации страны отправления.