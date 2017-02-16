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Неустойчивая погода сохранится в Казахстане в четверг

16 февраля 2017, 06:00

Местами туман, гололед, метель, усиление ветра.


На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, местами снег, в южных областях осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

Местами туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Акмолинской, Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается туман, днем -усиление ветра 15-20 м/с. В Южно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангыстауской области местами ожидается туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кустанайской областях местами метель, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Павлодарской области местами усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области местами ожидается туман. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, днем метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ночью и утром ожидается туман, днем метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматы днем 3°, частично облачно.

В Астане днем -11°, облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Qapper.ru

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