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Международная встреча по Сирии официально откроется в Астане

16 февраля 2017, 06:11

В центре внимания участников - контроль за режимом прекращения огня и перспективы межсирийских консультаций в Женеве под эгидой ООН.


Международная встреча по Сирии официально открывается в четверг в Астане, сообщает ТАСС.

В центре внимания участников - контроль за режимом прекращения огня и перспективы межсирийских консультаций в Женеве под эгидой ООН, запланированных на конец февраля.

Де-факто переговоры на "астанинской площадке" велись весь день 15 февраля, но было принято решение сдвинуть на день пленарное заседание из-за графика некоторых участников, в частности, представителей вооруженной оппозиции, не успевших приехать в столицу Казахстана.

"Мы договорились о том, что считать дату начала переговоров в Астане сегодняшний день (15 февраля) , с учетом того, что сегодня с раннего утра мы приступили действительно, к таким очень детальным консультациям по различным аспектам сирийского урегулирования между различными сторонами, включая, в том числе, и сирийскую оппозицию", - сказал глава российской делегации, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

В столице Казахстана будут работать страны-гаранты перемирия от 30 декабря 2016 года - Россия, Иран и Турция, представители Иордании, США (на уровне посла в Астане) и ООН, делегации официального Дамаска и вооруженной оппозиции.

По словам спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя главы МИД Михаила Богданова, в повестку дня, кроме вопросов укрепления перемирия, могут войти и любые другие темы - в зависимости от пожелания самих сирийских участников.

Астанинская площадка

Астана в третий раз с начала этого года принимает международную встречу по Сирии.

По итогам январской сессии был принят ряд важных решений. Тогда Россия, Иран и Турция договорились о создании механизма по контролю за соблюдением перемирия, приняли итоговое коммюнике. Российская делегация передала в январе представителям оппонентов Дамаска проект новой конституции Сирии, рассмотрела с ними на картах вопросы разграничения отрядов вооруженной оппозиции и ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС).

Москва, Тегеран и Анкара договорились о совместной оперативной группе по мониторингу перемирия, которая будет функционировать в Астане, первое заседание с участием представителей Иордании состоялось 6 февраля.

В работе группы участвовали военные, российскую делегацию возглавлял заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Станислав Гаджимагомедов. Основными темами стали соблюдение режима прекращения огня и размежевание террористов и оппозиции.

Как отметил Лаврентьев, с момента проведения первой встречи 23 января работа была проведена всеми делегациями достаточно большая.

Фото: МИА Казинформ


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