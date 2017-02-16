Международная встреча по Сирии официально откроется в Астане

В центре внимания участников - контроль за режимом прекращения огня и перспективы межсирийских консультаций в Женеве под эгидой ООН.

Международная встреча по Сирии официально открывается в четверг в Астане, сообщает ТАСС





В центре внимания участников - контроль за режимом прекращения огня и перспективы межсирийских консультаций в Женеве под эгидой ООН, запланированных на конец февраля.





Де-факто переговоры на "астанинской площадке" велись весь день 15 февраля, но было принято решение сдвинуть на день пленарное заседание из-за графика некоторых участников, в частности, представителей вооруженной оппозиции, не успевших приехать в столицу Казахстана.





"Мы договорились о том, что считать дату начала переговоров в Астане сегодняшний день (15 февраля) , с учетом того, что сегодня с раннего утра мы приступили действительно, к таким очень детальным консультациям по различным аспектам сирийского урегулирования между различными сторонами, включая, в том числе, и сирийскую оппозицию", - сказал глава российской делегации, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.





В столице Казахстана будут работать страны-гаранты перемирия от 30 декабря 2016 года - Россия, Иран и Турция, представители Иордании, США (на уровне посла в Астане) и ООН, делегации официального Дамаска и вооруженной оппозиции.





По словам спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя главы МИД Михаила Богданова, в повестку дня, кроме вопросов укрепления перемирия, могут войти и любые другие темы - в зависимости от пожелания самих сирийских участников.





Астанинская площадка





Астана в третий раз с начала этого года принимает международную встречу по Сирии.





По итогам январской сессии был принят ряд важных решений. Тогда Россия, Иран и Турция договорились о создании механизма по контролю за соблюдением перемирия, приняли итоговое коммюнике. Российская делегация передала в январе представителям оппонентов Дамаска проект новой конституции Сирии, рассмотрела с ними на картах вопросы разграничения отрядов вооруженной оппозиции и ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС).





Москва, Тегеран и Анкара договорились о совместной оперативной группе по мониторингу перемирия, которая будет функционировать в Астане, первое заседание с участием представителей Иордании состоялось 6 февраля.





В работе группы участвовали военные, российскую делегацию возглавлял заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Станислав Гаджимагомедов. Основными темами стали соблюдение режима прекращения огня и размежевание террористов и оппозиции.





Как отметил Лаврентьев, с момента проведения первой встречи 23 января работа была проведена всеми делегациями достаточно большая.





Фото: МИА Казинформ



