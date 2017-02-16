"Бавария" разгромила "Арсенал" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов

В другой игре "Реал" одержал волевую победу над "Наполи".

Немецкая "Бавария" разгромила английский "Арсенал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.





Встреча проходила в ночь с 15 на 16 февраля на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене и завершилась со счетом 5:1.





В первом тайме команды не смогли выявить победителя. На 11-й минуте счет в матче открыл хавбек "Баварии" Арьен Роббен, однако на исходе получаса игры Алексис Санчес успешно сыграл на добивании после собственного пенальти и восстановил равновесие.





Исход матча решился во втором тайме. На 53-й минуте "Баварию" вперед вывел Роберт Левандовски. Затем на 56-й и 63-й Тиаго Алькантара оформил дубль, а на 88-й он же ассистировал Томасу Мюллеру, чей гол поставил точку в игре.



