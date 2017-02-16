При стрельбе в квартире в Чикаго погибли два человека

Инцидент произошел в районе Brighton Park. По данным полиции, два человека погибли на месте происшествия, еще один скончался в больнице. Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как критическое.





Большинство погибших и пострадавших – молодые люди в возрасте 18-19 лет.





Власти устанавливают обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, неизвестный мужчина зашел в квартиру, где находились пострадавшие, и начал стрелять.