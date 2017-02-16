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При стрельбе в квартире в Чикаго погибли два человека

16 февраля 2017, 06:55

Большинство погибших и пострадавших – молодые люди в возрасте 18-19 лет.


Неизвестный мужчина устроил стрельбу в одной из квартир в американском городе Чикаго, три человека погибли, двое получили ранения, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в районе Brighton Park. По данным полиции, два человека погибли на месте происшествия, еще один скончался в больнице. Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как критическое.

Большинство погибших и пострадавших – молодые люди в возрасте 18-19 лет.

Власти устанавливают обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, неизвестный мужчина зашел в квартиру, где находились пострадавшие, и начал стрелять.

Фото: Fotolia/ EugeneF

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