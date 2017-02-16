Левит, обычно выступающий в весе до 91-го килограмма, спарринговал с немцем Максом Келлером в категории 91+.

Серебряный призер Олимпиады в Рио Василий Левит отправил в нокдаун супертяжеловеса во время спарринга, сообщает Vesti.kz.





Трехраундовый бой проходил в рамках совместного УТС национальной сборной Казахстана с командами Германии и США на базе в Талгаре. Так, Левит, обычно выступающий в весе до 91-го килограмма, спарринговал с немцем Максом Келлером в категории 91+.





Во втором раунде Левит отправил супертяжеловеса в нокдаун.





Напомним, особую популярность казахстанский боксер приобрел после того, как потерпел весьма спорное поражение в финале Олимпиады-2016. По итогам прошлого года Левит был признан читателями Vesti.kz лучшим спортсменом, а одна фанатка даже сделала себе тату с его изображением.





Фото: социальные сети







