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В Алматы Lada снесла опору газовой трубы и врезалась в дерево

16 февраля 2017, 07:26

Пострадавших госпитализировали.


В Алматы в микрорайоне Айгерим 2 произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.

Lada двигалась по улице Алмерек Абыз в северном направлении. По неизвестной причине машину занесло на обочину. Автомобиль снес опору газовой трубы, въехал в забор, столкнулся с деревом и вновь оказался на проезжей части.

До приезда сотрудников дорожной полиции пострадавших госпитализировали, а водителя забрали на медицинское освидетельствование. В салоне Lada были обнаружены следы распития алкоголя.












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