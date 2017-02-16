В Алматы Lada снесла опору газовой трубы и врезалась в дерево

В Алматы в микрорайоне Айгерим 2 произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.





Lada двигалась по улице Алмерек Абыз в северном направлении. По неизвестной причине машину занесло на обочину. Автомобиль снес опору газовой трубы, въехал в забор, столкнулся с деревом и вновь оказался на проезжей части.





До приезда сотрудников дорожной полиции пострадавших госпитализировали, а водителя забрали на медицинское освидетельствование. В салоне Lada были обнаружены следы распития алкоголя.







































