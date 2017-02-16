США обсуждают с арабскими странами создание альянса против Ирана

В альянс могут войти такие страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Иордания, сообщили газете пять чиновников из арабских стран. Другие страны арабского мира также могут присоединиться к альянсу.





Как отмечается в статье, альянс будет иметь компонент системы НАТО, подразумевающий обоюдную защиту – атака на одного из членов союза будет восприниматься как нападение на альянс в целом.





Детали того, как будет функционировать альянс, находятся в разработке, сообщили источники.