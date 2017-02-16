США обсуждают с арабскими странами создание альянса против Ирана
16 февраля 2017, 08:45
В альянс могут войти такие страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Иордания.
Администрация Трампа ведет переговоры с арабскими союзниками по поводу формирования военного альянса, направленного против Ирана и обеспечивающего Израиль разведданными, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников в правительственных кругах ряда стран Ближнего востока, сообщает РИА Новости.
В альянс могут войти такие страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Иордания, сообщили газете пять чиновников из арабских стран. Другие страны арабского мира также могут присоединиться к альянсу.
Как отмечается в статье, альянс будет иметь компонент системы НАТО, подразумевающий обоюдную защиту – атака на одного из членов союза будет восприниматься как нападение на альянс в целом.
Детали того, как будет функционировать альянс, находятся в разработке, сообщили источники.
Фото: Fotolia
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