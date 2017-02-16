Ученые в США научились диагностировать аутизм с помощью МРТ мозга

Считается, что один человек из 100 подвержен расстройствам аутистического спектра.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, контрольная группа из 148 детей проходила томографию в возрасте шести, 12 и 24 месяцев, сообщает Би-би-си.





Симптомы аутизма наблюдались у тех, у кого была увеличена кора головного мозга в участках, отвечающих за коммуникацию.





Новое исследование может помочь разработать инновационный подход к терапии расстройств аутистического спектра, поскольку чем младше ребенок, тем лучше - в силу податливости мозга - работает терапия.





Считается, что один человек из 100 подвержен расстройствам аутистического спектра.





Как отмечают эксперты, новое исследование окончательно развенчивает популярное заблуждение о связи вакцины MMR, противодействующей кори, краснухе и паротиту, с возникновением аутизма. По их словам, стойкость этого заблуждения связана с тем, что вакцину часто делают примерно в том же возрасте, когда диагностируют аутизм - уже после двухлетнего возраста.

Профессор Джозеф Пайвен - один из участников исследования - в интервью Би-би-си назвал результаты эксперимента очень обнадеживающими.

Однако директор британского центра аутизма при Национальном аутистическом обществе Кэрол Пови отметила, что для возникновения подобных расстройств может быть несколько причин, и она не сводила бы диагностику к одному тесту, даже если он и впрямь будет оперативно внедрен.

"Возможно, подобное МРТ-сканирование поможет семьям с ребенком-аутистом проверить своих последующих детей как можно раньше, что повысит шансы на правильный уход за ними. Однако маловероятно, что один-единственный тест сможет обнаружить аутизм у всех", - сказала Пови в беседе с Би-би-си.

Конкретная причина развития аутизма пока до конца не известна, но доказано, что в основе данного расстройства лежат генетические механизмы, которые приводят к нарушениям работы центральной нервной системы.

Для коррекции расстройств аутистического спектра используются психотерапия, особые воспитательные программы и даже мультимедийные игры вроде Pokemon Go.



