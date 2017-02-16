Жителю Сирии отказали в проживании в Караганде

На его супругу, гражданку Казахстана, депортация не распространяется. Также не будут применены меры принудительного выдворения в отношении четверых несовершеннолетних детей, младшему из которых пять лет, поскольку разлучать с матерью их нельзя. Но в отношении старшего 18-летнего сына и главы семьи Ясера Альезалдина законодательство каких-либо льгот не предусматривает.



