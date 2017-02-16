Жителю Сирии отказали в проживании в Караганде
16 февраля 2017, 09:20
На его супругу, гражданку Казахстана, депортация не распространяется.
Депортация из страны грозит жителю Сирии Ясеру Альезалдину с пятью детьми, который не смог убедить все судебные инстанции Карагандинской области в том, что является беженцем, сообщает МИА «Казинформ».
На его супругу, гражданку Казахстана, депортация не распространяется. Также не будут применены меры принудительного выдворения в отношении четверых несовершеннолетних детей, младшему из которых пять лет, поскольку разлучать с матерью их нельзя. Но в отношении старшего 18-летнего сына и главы семьи Ясера Альезалдина законодательство каких-либо льгот не предусматривает.
«Сыну и мужу не дают статус беженцев. Основания - мы не доказали документально, что в Сирии есть преследование и угроза нашей безопасности. Но ведь там идет война. Наш дом был уничтожен бомбежками», - говорит супруга гражданина Сирии Сандугаш Раисова.
Ранее Карагандинский областной суд отказал в удовлетворении иска жителю Сирии Ясеру Алезалдину к управлению миграционной полиции, просившего не выдворять его из страны и присвоить ему статус беженца.
«Суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что гражданину Сирии не угрожает на родине опасность, и что он может вернуться на родину без угрозы здоровью. Суд не может признать его беженцем, в соответствии с законом «О статусе беженцев», поскольку факт какого-либо преследования на родине не установлен», - огласила постановление судья коллегии по гражданским делам областного суда Майра Ибрагимова.
Суд пришел к выводу, что по закону «О статусе беженцев», истец должен доказать, что помимо происходящих военных действий его преследуют на родине по политическим, религиозным, социальным или иным соображениям.
«Семья сирийца объясняет властям, что на территории Сирии фактически от людей требуют сделать выбор: либо встать на сторону правительства, либо на сторону оппозиции. Разве это не признак опасности для этой семьи? - комментирует адвокат Алексей Кочкаров. - Но прокуратура заявила, что эти факты мы не доказали. А как доказать? Показания жены и детей во внимание почему-то не принимаются».
В настоящий момент семья проживает у родственников жены гражданина Сирии Ясера Альезалдина. Семья пребывает в отчаянии, поскольку исполнение решения суда о депортации может быть исполнено в любой момент.
Казахстанка Сандугаш Раисова познакомилась с сирийцем Ясером Альезалдином в Северо-Казахстанской области и вышла за него замуж в 1997 году. Они уехали на его родину, купили дом, завели хозяйство. В 2015 году дом был разрушен в ходе военных действий боевиков. Родная сестра женщины пригласила оставшуюся без крова семью в Казахстан. Супруги и пятеро детей прибыли в Караганду официально в качестве гостей, однако в дальнейшем проживании в Казахстане судами отказано.
Фото: Arnapress.kz
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