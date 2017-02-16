В Актобе двух полицейских осудили за взятку в 15 тысяч тенге. Приговор огласили в полиции на глазах у сотни коллег , пишет , пишет газета "Диапазон"





По материалам дела, 14 сентября Ербол Бижанов и Ерсултан Шадыманов остановили автомобиль ВАЗ, за рулем которого был гражданин России, он не пристегнул ремень безопасности. За непривлечение к адмответственности полицейские потребовали у него 15 тысяч тенге, забрали техпаспорт и права, обещали вернуть, когда принесет деньги. Водитель обратился к приятелю, попросил найти деньги, а тот сообщил в антикоррупционную службу. Антикоррупционщики выдали водителю диктофон и деньги. После передачи взятки обоих задержали. Но денег у них не нашли.





Полицейские свою вину в преступлении в суде не признали.





15 февраля в актовом зале Заводского отдела полиции огласили приговор. На оглашение пришли около 100 полицейских. Самих подсудимых завели во время оглашения. Судья Муканов назначил им по 3 года лишения свободы, с учетом амнистии снизил срок до 2 лет 3 месяцев и 16 дней. Выводили осужденных из зала под молчание коллег. Зрители в погонах выглядели хмурыми.







