Церковь Англии отклонила резолюцию по вопросу венчания геев

Представление от палаты епископов содержало в себе призыв к "большей открытости и поддержке" со стороны церкви по отношению к геям в среде христиан.

Генеральный собор Церкви Англии большинством голосов постановил не принимать во внимание вызвавший споры отчет палаты епископов о необходимости пересмотра церковного отношения к геям и гомосексуальным союзам, передает передает Русская служба BBC





В то же время в документе подчеркивалось, что церковный брак должен совершаться лишь между мужчиной и женщиной, и церкви не следует благословлять однополые союзы.

Генеральный собор Церкви Англии состоит из палаты епископов, палаты клира и палаты мирян.





Проект резолюции, которую поддержали в палате епископов 43 голосами против одного, а в палате мирян - 106 голосами против 83, был отклонен духовенством: в палате клира документ получил одобрение лишь 93 священников, в то время как 100 высказались против.





Для того, чтобы выдвигать резолюцию как официальную позицию Англиканской церкви, ей необходимо было получить одобрение всех трех палат Собора.

Теперь палате епископов предстоит подготовить новый проект резолюции.





Результаты голосования клира обрадовали правозащитников и ЛГБТ-активистов, некоторые из которых провели публичную акцию в преддверии обсуждения документа.

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби поддерживал резолюцию, однако призывал к "новой, инклюзивной реальности христианства, пребыванию во Христе всех, без каких-либо исключений". Ветеран правозащитного ЛГБТ-движения Питер Тэтчелл счел, что решение клира - это победа любви и равенства. По его словам, то, что предлагалось в докладе, было масштабной дискриминацией, санкционированной церковью.

"Это лишает однополые пары права на церковное благословение, несмотря даже на то, что церковь благословляет кошек и собак, и это посылает четкий сигнал, что те священники, которые состоят в однополых браках, которые совершенно законны, лишаются карьерных перспектив", - заявил он.

При этом не все консервативные христиане обрадовались результатам голосования.





По словам преподобного Пита Бродбента, ЛГБТ-активисты и сторонники расширения прав геев требуют слишком многого.

"Наша задача в том, чтобы сохранять в церкви единство и продвигаться лишь там, где существует общее согласие всей церкви. Активисты же по сути хотят от нас, чтобы мы двигались дальше и более поспешно, чем позволяют наши возможности", - заявил священник.

С 2014 года в Британии стали легальны однополые браки. До того в течение многих лет однополые пары могли заключать только гражданские партнерства.

В рядах Англиканской церкви существуют серьезные разногласия по этому вопросу, хотя до приятия закона о гей-браках высшее духовенство не выказывало поддержки этой инициативе.

Впоследствии Церковь Англии допустила открытых гомосексуалистов в число епископов. Осенью 2015 года состоящий в гей-браке священник был избран в Генеральный собор.



