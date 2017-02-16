Пенсионерке, которая живет среди мусора в Уральске, грозит ампутация пальцев
16 февраля 2017, 09:35
Старушку долго уговаривали лечь в больницу.
В Уральске одинокая пенсионерка Валентина Дубовская живет среди мусора и без отопления. В собственной квартире она обморозила ноги и теперь ей грозит ампутация пальцев, передает телеканал КТК.
Старушку долго уговаривали лечь в больницу, и как только она дала согласие, скорая помощь доставила ее в травмпункт областной лечебницы.
По словам заведующего приемным отделением травмпункта областной больницы Акылбека Бакаева, при поступлении состояние больной оценивалось как среднетяжелое. Поступила она с обморожением обеих стоп второй и третьей степени.
Неравнодушные волонтеры уже вывезли из квартиры пенсионерки горы мусора, на это у них ушло два дня. Теперь ищут спонсоров, чтобы отремонтировать дом и провести там отопление.
Также волонтеры организовали дежурство и уход за бабой Валей, которая, судя по всему, нормально не питалась несколько месяцев и сильно исхудала.
Фото: informburo.kz
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