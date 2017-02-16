Нацбанк РК сформировал реестры субъектов платежного рынка

Срок, отведенный для субъектов платежного рынка, в том числе операторов платежных систем и поставщиков платежных услуг, для приведения своей деятельности в соответствие с требованиями нового Закона РК «О платежах и платежных системах» истек 10 февраля т.г. Об этом сообщил директор департамента платежных систем Национального Банка Республики Казахстан Ерлан Ашыкбеков, передает Zakon.kz





При этом, по словам Е. Ашыкбекова, платежные организации к указанному сроку должны были пройти учетную регистрацию в Национальном Банке. Операторам платежных систем необходимо было представить информацию о действующих системах в Национальный Банк.





«По итогам проведенных работ Национальным Банком сформированы и размещены на Интернет-ресурсе реестр платежных систем, реестр платежных организаций и реестр значимых поставщиков платежных услуг», - рассказал Е. Ашыкбеков, остановившись подробнее на каждом из них.





Как пояснил представитель Нацбанка, реестр платежных систем – это перечень платежных систем, функционирующих на территории Казахстана. Платежные системы в реестре разделены по трем категориям: системно значимые, значимые и иные платежные системы в соответствии с критериями и показателями, установленными действующим законодательством.





«На 10 февраля 2017 года в реестр включено 15 платежных систем. При этом по итогам проведенного анализа за 2016 год Национальным Банком по установленным Законом критериям значимости определены 1 системно значимая платежная система, 3 значимые платежные системы и 11 иных платежных систем», - проинформировал Е. Ашыкбеков. Реестр, по его словам, будет обновляться по мере создания или выхода на рынок новой платежной системы, а также при изменении категории значимости платежной системы.





«Следующий реестр – реестр платежных организаций представляет собой список небанковских организаций, прошедших учетную регистрацию в Национальном Банке и, соответственно, имеющих право на оказание платежных услуг в Казахстане. По каждой платежной организации указаны виды платежных услуг, которые могут оказываться данной организацией», - сообщил Е. Ашыкбеков.





По данным НБРК, на 10 февраля 2017 года учетную регистрацию в Национальном Банке прошли 14 платежных организаций. «Указанные организации обязаны при оказании платежных услуг и обслуживании клиентов соблюдать требования Закона РК «О платежах и платежных системах» и соответствующих нормативных правовых актов Национального Банка. Платежные организации также должны представлять в Национальный Банк соответствующие формы отчетности по оказываемым платежным услугам на регулярной основе», - сказал директор Департамента платежных систем Национального Банка РК.





Е. Ашыкбеков отметил, что деятельность не прошедших учетную регистрацию небанковских организаций по предоставлению платежных услуг (за исключением платежных агентов и платежных субагентов) является незаконной и влечет установленную законами Республики Казахстан ответственность. «Вновь создаваемые платежные организации могут осуществлять деятельность по оказанию платежных услуг только после учетной регистрации в Национальном Банке», - резюмировал он.





К слову, перечень документов и сведений, необходимых для представления в Национальный Банк платежными организациями в целях прохождения учетной регистрации, размещен на Интернет-ресурсе Национального Банка в разделе «Платежные системы».





«И, наконец, в реестр значимых поставщиков платежных услуг включены поставщики платежных услуг, занимающие значительную долю на том или ином сегменте рынка, к примеру, на рынках электронных банковских услуг, платежных карточек, электронных денег, а также провайдеры, оказывающие исключительные виды платежных услуг, - продолжил Е. Ашыкбеков. - По итогам анализа рынка платежных услуг за 2016 год к значимым поставщикам платежных услуг отнесены 5 юридических лиц, осуществляющих деятельность по оказанию платежных услуг. Указанный реестр также будет пересматриваться Национальным Банком на периодической основе по итогам анализа рынка платежных услуг».





Е. Ашыкбеков подчеркнул, что к операторам системно значимых и значимых платежных систем, а также к значимым поставщикам платежных услуг установлены более строгие требования в части организации их деятельности, управления рисками, поддержания необходимого уровня качества оказываемых услуг.





Напомним, что Законом Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах» введены новые функции Национального Банка Республики Казахстан по контролю за деятельностью частных платежных организаций путем их учетной регистрации в Национальном Банке, также расширены функции надзора (оверсайта) за функционирующими на территории Казахстана платежными системами. В рамках реализации Закона Национальным Банком были приняты соответствующие подзаконные акты, детализирующие порядок осуществления контрольных и надзорных функций в отношении поставщиков платежных услуг, платежных систем и платежных организаций, а также проведена организованно-разъяснительная работа по вопросам применения норм Закона.