В ДТП с цементовозом в Таиланде погибли десять человек

Водитель цементовоза, уходя от столкновения с подрезавшим его мотоциклистом, не справился с заносом, и машину вынесло на встречную полосу движения.

Девять человек погибли, четверо ранены в произошедшем на севере Таиланда лобовом столкновении грузовика-цементовоза и микроавтобуса, в который затем врезались еще пикап и легковой автомобиль, сообщает в четверг интернет-версия газеты "Кхом Чат Лык" передает РИА Новости





Авария произошла во второй половине дня в среду в провинции Чианграй в тысяче километров на север от Бангкока. Водитель цементовоза, уходя от столкновения с подрезавшим его мотоциклистом, не справился с заносом, и машину вынесло на встречную полосу движения, сообщает издание.





Цементовоз столкнулся со следовавшим во встречном направлении микроавтобусом, в котором находились восемь человек. Водитель цементовоза и все люди, находившиеся в микроавтобусе, погибли на месте, сообщает газета. Еще четыре человека в двух автомобилях, следовавших за микроавтобусом и не успевших затормозить, получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в ближайшую больницу, говорится в сообщении.



