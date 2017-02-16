В Китае изъяли партию поддельной косметики знаменитых брендов на $117 млн
16 февраля 2017, 09:40
Среди брендов, которые подделывались в Тайчжоу, были Lancome, Estée Lauder, Chanel, Dior и другие знаменитые бренды.
Полиция провинции Чжэцзян на востоке Китая изъяла партию поддельной косметики знаменитых брендов на сумму более 800 миллионов юаней (116,56 миллиона долларов), сообщает местный сайт "Чжэцзян цзайсянь", передает РИА Новости.
Сеть по производству и сбыту поддельных косметических средств находилась в городе Тайчжоу. Полиция изъяла у подозреваемых более 1,2 тысячи коробок c контрафактной продукцией.
Среди брендов, которые подделывались в Тайчжоу, были Lancome, Estée Lauder, Chanel, Dior и другие знаменитые бренды. Отмечается, что поддельная косметика продавалась через интернет, она может представлять угрозу для человека.
По делу о создании сети по производству и сбыту поддельных косметических средств арестованы в общей сложности 15 подозреваемых, дела 13 из них уже были переданы на проверку в прокуратуру.
Иван Булатов
Фото © AFP 2017/ STR
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