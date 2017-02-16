В Китае изъяли партию поддельной косметики знаменитых брендов на $117 млн

Полиция провинции Чжэцзян на востоке Китая изъяла партию поддельной косметики знаменитых брендов на сумму более 800 миллионов юаней (116,56 миллиона долларов), сообщает местный сайт "Чжэцзян цзайсянь",

Сеть по производству и сбыту поддельных косметических средств находилась в городе Тайчжоу. Полиция изъяла у подозреваемых более 1,2 тысячи коробок c контрафактной продукцией.





Среди брендов, которые подделывались в Тайчжоу, были Lancome, Estée Lauder, Chanel, Dior и другие знаменитые бренды. Отмечается, что поддельная косметика продавалась через интернет, она может представлять угрозу для человека.





По делу о создании сети по производству и сбыту поддельных косметических средств арестованы в общей сложности 15 подозреваемых, дела 13 из них уже были переданы на проверку в прокуратуру.