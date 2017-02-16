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На МЦПС «Хоргос» упростили процедуру перемещения товаров

16 февраля 2017, 09:55

Любой посетитель может осуществлять въезд в МЦПС «Хоргос» неограниченное количество раз и находиться на территории центра в течение 30 дней, но соблюдать кратность беспошлинного вывоза товаров.


С 14 февраля текущего года упрощается процедура определения товаров для личного пользования, необлагаемых таможенными пошлинами и перевозимых через Международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос», сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт центра.

Как отмечается, упрощенная процедура вступила в силу согласно приказу министра финансов РК об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования.

«Если ранее к товарам личного пользования относились предметы одежды, постельные принадлежности и другие товары в количестве не более двух единиц, то сейчас данный перечень значительно уменьшился, при этом частота пересечения посетителя МЦПС «Хоргос» или перемещения им товаров не должна превышать один раз в месяц, - пояснил начальник Управления инвестиций и международного сотрудничества АО «МЦПС «Хоргос» Курбанджан Ахметов. - Любой посетитель может осуществлять въезд в МЦПС «Хоргос» неограниченное количество раз и находиться на территории Центра в течение 30 дней, но соблюдать кратность беспошлинного вывоза товаров».

При этом он отметил, что в случае же превышения нормы или частоты перемещения товаров свыше одного раза в месяц, применяется таможенный тариф по единой ставке 30 процентов от их таможенной стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм веса в части превышения весовой нормы 50 килограммов и (или) стоимостной нормы 1500 евро в эквиваленте.



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