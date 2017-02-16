Глава делегации вооруженной сирийской оппозиции прибыл в Астану
16 февраля 2017, 10:04
Первый раунд переговоров по Сирии в Астане проходил 23-24 января.
Глава делегации вооружённой сирийской оппозиции, представитель группировки "Джейш аль-Ислам" Мохаммед Аллуш прибыл в четверг в Астану на переговоры по урегулированию ситуации в Сирии, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.
Де-факто переговоры на "астанинской площадке" велись весь день 15 февраля, но было принято решение сдвинуть на день пленарное заседание из-за графика некоторых участников, в частности, представителей вооруженной оппозиции, не успевших приехать в столицу Казахстана.
Первый раунд переговоров по Сирии в Астане проходил 23-24 января, было принято решение о создании механизма по наблюдению за режимом прекращения боевых действий в Сирии.
Старт межсирийских переговоров под эгидой ООН в Женеве запланирован на 23 февраля.
Фото © РИА Новости. Болат Шайхинов
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