Центризбирком Туркмении подвел окончательные итоги президентских выборов

Центральная избирательная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане огласила окончательные итоги выборов президента Туркменистана, состоявшихся 12 февраля, сообщают местные СМИ,

Выступая на совместном заседании правительства и Государственного совета безопасности Туркменистана, председатель туркменского Центризбиркома Гулмырад Мырадов сообщил, что 97,69% избирателей, принявших участие в голосовании, отдали свои голоса за действующего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Заслушав отчет ЦИК, Бердымухамедов выразил благодарность гражданам, поддержавшим его кандидатуру на президентских выборах.





"Отрадно, что результаты выборов оказались значительно выше тех, что были пять лет назад. Эти итоги свидетельствуют о больших успехах, достигнутых за минувший пятилетний период, а также о том, что все, что делается в стране, направлено на защиту интересов родного народа", — сказал глава государства.





В соответствии с новой конституцией Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, Гурбангулы Бердымухамедов избран президентом на 7 лет. Ранее он избирался главой государства на два пятилетних срока. На прошлых президентских выборах Бердымухамедов победил, набрав 97,14% голосов избирателей.