Назначены ответственные секретари двух министерств

В двух министерствах назначены ответственные секретари, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Курмангалиева Аида Даденовна назначена ответственным секретарем Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Она освобождена от должности ответственного секретаря Министерства здравоохранения и социального развития.

Аида Курмангалиева родилась 30 декабря 1970 года. В 1993 году она окончила Казахскую государственную академию управления, экономист. Также завершила учебу в Объединенном Венском Институте, Университете Дьюка и Школе государственной политики им. Ли Куан Ю.

Трудовой стаж:

· Экономист, начальник управления, заместитель директора департамента Министерства финансов Республики Казахстан (1993-2002);

· Директор департамента планирования расходов социальной сферы, директор департамента развития социальной сферы МЭБП Республики Казахстан (2002-2009);

· Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан (12.2009-02.2013);

· Ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (02.2013-06.08.2014);

· Ответственный секретарь Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан (с 13.08.2014)

Токежанов Болат Турганович назначен ответственным секретарем Министерства здравоохранения Казахстана.

Болат Токежанов родился 1 января 1972 года в ВКО. Окончил Казахскую государственную академию управления в 1994 году и Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Трудовой стаж:

· Старший налоговый инспектор НИ по Восточно-Казахстанской области (1994-1995);

· Ведущий специалист, начальник финансового управления, заместитель директора Восточно-Казахстанского областного отделения ФОМС (1996-1998);

· Заместитель директора, директор Восточно-Казахстанского областного отделения центра по оплате медицинских услуг (1999-2000);

· Директор Восточно-Казахстанского областного филиала республиканского государственного предприятия «Денсаулык» (2001);

· Директор информационно-медицинского центра Восточно-Казахстанской области (2001-2003);

· Начальник отдела, начальник управления стратегического развития и международных отношений, заместитель директора департамента экономики и финансов (11.2003-09.2009);

· Директор департамента стратегического развития Министерства здравоохранения Республики Казахстан (09.2010-2013);

· Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан (02.2013-25.08.2014)