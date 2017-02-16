Сотрудники разведслужб США утаивают от Трампа секретные данные

Сотрудники американских разведывательных служб не предоставляют президенту США Дональду Трампу некоторые секретные сведения, так как опасаются за их сохранность. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в электронной версии газеты The Wall Street Journal

"По сведениям бывших и действующих официальных лиц, осведомленных о ситуации, представители разведслужб США скрывают от президента Трампа важные разведданные, они обеспокоены возможностью того, что эти сведения станут достоянием общественности или будут похищены", - говорится в материале. По данным газеты, ранее в ряде случаев Трампу, в частности, не рассказывали о "методах, которыми разведывательные агентства пользуются для сбора информации", в том числе для шпионажа в отношении других государств.

"Решение официальных лиц не предоставлять Трампу информацию указывает на глубокое недоверие, которое появилось между разведывательным сообществом и президентом из-за контактов его команды с российским правительством, а также неприязненного отношения Трампа к разведывательным агентствам", - отмечает издание. В статье приводится комментарий представителя Белого дома по поводу приведенных в публикации утверждений. Он указал: "У нас нет никаких оснований полагать, что это верное описание происходящего в действительности".





Как отмечает издание, одной из причин недоверия спецслужб к Трампу стал скандал, который в понедельник привел к отставке помощника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Газета The Washington Post на прошлой неделе сообщила, что Флинн обсуждал по телефону антироссийские санкции с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. По ее данным, консультации между Флинном и Кисляком по введенным в отношении Москвы ограничениям состоялись за месяц до инаугурации Трампа. Издание утверждало, что в Белом доме некоторые считали переговоры будущего помощника президента и российского посла нецелесообразными и потенциально неправомерным сигналом для Москвы о том, что санкции могут быть ослаблены.



