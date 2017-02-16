ЗКО грозит большой паводок

Об этом было заявлено в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В Западно-Казахстанской области наблюдается серьезная угроза большого паводка, передает корреспондент BNews.kz





По данным областного филиала «Казгидромет», в этом году снега выпало на 70% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Толщина льда на главных реках области составляет порядка 40 см. Эти данные говорят о том, что вероятность паводка очень велика.





«С начала зимы мы вывезли за пределы города 440 тыс кубометров снега. Это в полтора раза больше, чем за всю прошлую зиму. В этом году мы закупили снегоочистительную технику на сумму 300 млн тенге. У нас разработан проект берегоукрепительных работ по дороге, ведущей к кардиологическому центру возле реки Деркул. Там есть угроза обрушения. Также проблемные участки – на улице Чагано-Набережной и в поселке Зачаганск», - сообщил аким г.Уральска Нариман Турегалиев.





В прокуратуре Западно-Казахстанской области сейчас разработали проект концепции «Уберечь общество от ЧС». В зоне особого внимания – жители садоводческих товариществ, живущие в пригороде областного центра.





«На дачных обществах живут порядка 11 тысяч человек. Там насчитывается 3 тысячи детей. Необходимо законодательно установить границы водоохранных зон», - заявил прокурор ЗКО Нурпеисов.





Аким ЗКО подверг жесткой критике работу дорожных служб . Представители ЗКОФ РГП «Казахавтожол» отказывались выезжать на вызволение большегрузных машин из кюветов и снежных заносов.





«В Казталовском районе несколько единиц техники не могли выехать, застряв в глубоком снегу. Им на помощь поехала пожарная машина, которая совсем для этого не приспособлена. Тут есть прокуратуре над чем поработать», - заявил аким ЗКО Алтай Кульгинов.





На совещании было поручено проводить ежедневный мониторинг и осуществлять контроль за паводковой ситуацией, продолжить подготовку мостов, арычно-канальных систем, русел рек, гидротехнических сооружений и защитных дамб к пропуску повышенных объемов таловых и паводковых вод. Также организовать проведение разъяснительной работы с населением по вывозу снега и правилам поведения при возникновении угрозы подтопления населённых пунктов.



