ЗКО грозит большой паводок
16 февраля 2017, 10:35
Об этом было заявлено в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В Западно-Казахстанской области наблюдается серьезная угроза большого паводка, передает корреспондент BNews.kz.
По данным областного филиала «Казгидромет», в этом году снега выпало на 70% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Толщина льда на главных реках области составляет порядка 40 см. Эти данные говорят о том, что вероятность паводка очень велика.
«С начала зимы мы вывезли за пределы города 440 тыс кубометров снега. Это в полтора раза больше, чем за всю прошлую зиму. В этом году мы закупили снегоочистительную технику на сумму 300 млн тенге. У нас разработан проект берегоукрепительных работ по дороге, ведущей к кардиологическому центру возле реки Деркул. Там есть угроза обрушения. Также проблемные участки – на улице Чагано-Набережной и в поселке Зачаганск», - сообщил аким г.Уральска Нариман Турегалиев.
В прокуратуре Западно-Казахстанской области сейчас разработали проект концепции «Уберечь общество от ЧС». В зоне особого внимания – жители садоводческих товариществ, живущие в пригороде областного центра.
«На дачных обществах живут порядка 11 тысяч человек. Там насчитывается 3 тысячи детей. Необходимо законодательно установить границы водоохранных зон», - заявил прокурор ЗКО Нурпеисов.
Аким ЗКО подверг жесткой критике работу дорожных служб. Представители ЗКОФ РГП «Казахавтожол» отказывались выезжать на вызволение большегрузных машин из кюветов и снежных заносов.
«В Казталовском районе несколько единиц техники не могли выехать, застряв в глубоком снегу. Им на помощь поехала пожарная машина, которая совсем для этого не приспособлена. Тут есть прокуратуре над чем поработать», - заявил аким ЗКО Алтай Кульгинов.
На совещании было поручено проводить ежедневный мониторинг и осуществлять контроль за паводковой ситуацией, продолжить подготовку мостов, арычно-канальных систем, русел рек, гидротехнических сооружений и защитных дамб к пропуску повышенных объемов таловых и паводковых вод. Также организовать проведение разъяснительной работы с населением по вывозу снега и правилам поведения при возникновении угрозы подтопления населённых пунктов.
Фото: Уральской недели
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