Объявлен состав пар на матч WSB между "Астана Арланс" и "Узбек Тайгерс"
16 февраля 2017, 10:36
Матч обещает быть захватывающим, ведь встречаются два соперника, которые по праву могут называть себя одними из лучших боксерских держав Азии.
18 февраля в Талдыкоргане во Дворце спорта «Жастар» состоится второй матч в рамках седьмого регулярного сезона Всемирной серии бокса (WSB). Объявлен состав пар на матч между "Астана Арланс" и "Узбек Тайгерс", сообщает Zakon.kz.
"Астана Арланс" - "Узбек Тайгерс"
52 кг
Олжас Саттибаев - Аброржон Кодиров
60 кг
Закир Сафиуллин – Муроджон Ахмадалиев
69 кг
Асланбек Шымбергенов – Шахрам Гиясов
81 кг
Нурдаулет Жарманов Бектимир Меликузиев
+91 кг
Камшыбек Кункабаев –Баходыр Жалолов
Напомним, первый матч прошел 4 февраля в Москве против Patriot boxing Team, где наши арланы одержали победу со счетом 2:3. Предстоящий матч обещает быть захватывающим, ведь встречаются два соперника, которые по праву могут называть себя одними из лучших боксерских держав Азии.
Фото astanaarlans.kz
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