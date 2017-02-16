Объявлен состав пар на матч WSB между "Астана Арланс" и "Узбек Тайгерс"

"Астана Арланс" - "Узбек Тайгерс"

52 кг

Олжас Саттибаев - Аброржон Кодиров

60 кг

Закир Сафиуллин – Муроджон Ахмадалиев

69 кг

Асланбек Шымбергенов – Шахрам Гиясов

81 кг

Нурдаулет Жарманов Бектимир Меликузиев

+91 кг

Камшыбек Кункабаев –Баходыр Жалолов

Напомним, первый матч прошел 4 февраля в Москве против Patriot boxing Team, где наши арланы одержали победу со счетом 2:3. Предстоящий матч обещает быть захватывающим, ведь встречаются два соперника, которые по праву могут называть себя одними из лучших боксерских держав Азии.