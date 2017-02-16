Ерлан Идрисов назначен послом в Великобритании и Северной Ирландии

Ерлан Идрисов назначен послом Казахстана в Великобритании, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Идрисов Ерлан Абильфаизович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии». - говорится в сообщении Акорды.

Идрисов Ерлан Абильфаизович родился 28 апреля 1959 года в г. Каркаралинск, Карагандинская область. Окончил факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД СССР (1976-1981) и Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР (1990-1992). Специалист-международник.

Трудовой стаж:

· Референт-переводчик объединения «Тяжпромэкспорт» Госкомитета СССР по внешнеэкономическим связям, город Карачи (Пакистан) (1981-1985);

· Второй секретарь консульского отдела, первый секретарь - помощник министра, заведующий отделом печати и информации, советник по международным экономическим отношениям, заведующий отделом государственного протокола Министерства иностранных дел Казахской ССР (1985-1990);

· Сотрудник группы внешней политики Посольства СССР в Индии (1991);

· Первый секретарь Постоянного представительства Республики Казахстан при ООН (1992-1995);

· Начальник управления стран Америки, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1995-1996);

· Помощник Президента Республики Казахстан (01.1996-01.1997);

· Первый заместитель министра, директор департамента, вице-министр иностранных дел Республики Казахстан (01.1997-12.10.1999);

· Министр иностранных дел Республики Казахстан (13.10.1999-28.01.2002);

· Первый Вице-министр иностранных дел Республики Казахстан (28.01.2002-13.06.2002);

· Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Швеции, Норвегии и Ирландии по совместительству (14.06.2002-03.07.2007);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки (04.07.2007-09.2012);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Бразилия по совместительству (11.09.2007-07.2012);

· Министр иностранных дел Республики Казахстан (09.2012; переназначен - с 04.04.2014; переназначен - с 30.04.2015, переназначен - с 13.09.2016-28.12.2016);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Великобритании (с 01.2017)

Прочие должности:

· Член совета директоров ЗАО «Казатомпром» (1998-1999);

· Член Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан (08.06.2016).