Ержан Казыханов назначен послом Казахстана в США

Казыханов Ержан Хозеевич назначен послом Казахстана в США, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Сообщается также, что он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в Ирландии, Республике Исландия по совместительству.

Напомним, ранее стало известно о назначении Ерлана Идрисова на должность посла Казахстана в Великобритании.

Казыханов Ержан Хозеевич родился 21 августа 1964 года в Алма-Ате. Окончил восточный факультет Ленинградский государственный университета в 1987 году. Историк-востоковед. Также окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР и Индийский институт международных отношений.

Трудовой стаж:

· Второй секретарь, Первый секретарь Протокольно-политического отдела Министерства иностранных дел Казахской ССР (1989-1992);

· Заведующий отделом, заместитель Начальника Управления Государственного протокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1992-1995);

· Первый секретарь, Советник Постоянного Представительства Республики Казахстан при ООН, г. Нью-Йорк (1995-2000);

· Директор Департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2000-2003);

· Постоянный Представитель РК при ООН, г. Нью-Йорк; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Куба по совместительству (2003-2007);

· Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан (02.2007-11.02.2008);

· Помощник Президента Республики Казахстан (11.02.2008-26.12.2008);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Австрия, Постоянный представитель Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене (с 26.12.2008);

· Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (02.2011-04.2011);

· Министр иностранных дел Республики Казахстан (04.2011-09.2012);

· Помощник Президента Республики Казахстан (09.2012-06.2014);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (с 09.2014);