В Астане мужчина хочет отобрать квартиру у детей после самоубийства их матери

В Астане мужчина хочет забрать квартиру у детей своей бывшей супруги, которая покончила жизнь самоубийством , передает , передает ИА «NewTimes.kz»





Трагической историей маленьких детей поделилась родная тетя Гузяль Мухамеджанова. 9-летняя Ира и 6-летний Иван сейчас живут с бабушкой и тетей в Акмолинской области. Детям довелось пережить развод родителей, а потом смерть родной матери. Теперь они борются с отчимом за столичные квадратные метры.





По словам Гузяль, год назад их мать Наталья Роговская повесилась. За 4 месяца до этого она вышла замуж, муж является первым наследником ее квартиры. Опекунство над детьми взяла бабушка, бывшему мужу дети совсем не нужны.





"Почему они должны делиться жильем с посторонним человеком? Ладно, если бы ему интересны были дети, если бы он воспитывал их. Но, как только умерла их мать, они оказались в приюте. Мы оттуда сразу забрали их. Подруги Натальи Роговской рассказывали, что он не помогал им совсем, избивал жену, детей, всячески издевался над ними. Незадолго до смерти, она призналась подруге, что хочет развестись с ним, потому что он наркоман. Наталья приняла решение развестись, но не успела", — рассказала женщина.





Гузяль отмечает, что мужчина раньше просил ее продать квартиру, переехать в Россию с ним, начать там бизнес. Родственники уже обратились в полицию, возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» . По мнению тети, супруг Натальи намерено женился на ней, чтобы впоследствии нажиться на жилье.





«Факт доведения до самоубийства очень сложно доказать, нет доказательств никаких. Сейчас мы хотим хотя бы отстоять квартиру детей, когда они вырастут, захотят строить свою жизнь. Что мы сможем им дать? У меня у самой трое детей. Конечно, своих племянников я в обиду не дам. Но как нам отстоять квартиру? Ее муж уже приходил со своей матерью в эту квартиру, уже вынес оттуда все, что мог. Недавно объявился и стал требовать квартиру, намерен добиваться своей доли, угрожал нам. Боимся, вдруг заявится к нам домой, что-нибудь сделает», — говорит Гузяль Мухамеджанова.





Женщина просит помощи у адвокатов, которые помогут им отвоевать детям квартиру.







