Барьеры привлечения инвесторов в ЖКХ

(Абдуллаева Жанар, партнер Юридической фирмы Unicase, Амреев Берикхан, юрист Юридической фирмы Unicase)

Абдуллаева Жанар, партнер Юридической фирмы «Unicase»

Амреев Берикхан, юрист Юридической фирмы «Unicase»

В настоящей публикации предлагаем рассмотреть основные факторы, которые, по нашему мнению, оказывают влияние на привлечение частных инвестиций в сектор ЖКХ[1] в Казахстане.

Основными услугодателями в секторе ЖКХ являются предприятия, подпадающие под регулирование Закона РК «О естественных монополиях» № 272-I от 9 июля 1998 года («Закон о СЕМ») и подзаконных актов к нему.

С точки зрения Закона указанные предприятия признаются субъектами естественных монополий («СЕМ») и подлежат включению в государственный реестр СЕМ.

Уполномоченным органом в области естественных монополий является Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции («Комитет»). Функции Комитета помимо прочего, включают в себя контроль и регулирование деятельности СЕМ, а также регулируемых рынков, выработку предложений по формированию государственной политики в сфере естественных монополий, разработку и утверждение тарифов и их предельных уровней.

На протяжении последних пятнадцати лет немало говорилось о необходимости модернизации ЖКХ страны, поскольку существующие механизмы регулирования и состояния основных средств не соответствуют экономическим условиям. Для решения скопившихся проблем в секторе ЖКХ государством были предприняты различные меры поддержки и выделены денежные средства. К примеру, только за последние пять лет государством были приняты такие программы как, Программа «Энергосбережения-2020», «Программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан на 2011-2020 годы», «Программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан до 2020 года» и «Программа развития регионов до 2020 года».

Указанные программы направлены на модернизацию всего сектора ЖКХ, путем обеспечения комфортных условий для проживания граждан и функционирования различных организаций. Тем не менее, эксперты отмечают, что фактическая ситуация в ЖКХ характеризуется большим износом основных средств, высоким уровнем потерь, малоэффективной системой управления и недостаточно устойчивым финансовым положением СЕМ, оказывающих услуги в секторе ЖКХ.

Для илюстрации приведем несколько общеизвестных фактов о ЖКХ[2]:

§ На сегодняшний день услуги в сфере электрической энергии оказывают 129 СЕМ. При этом, уровень износа основных средств в данной сфере достигает порядка 60%, а уровень потерь в сетях достигает порядка 13,5%.

§ В сфере тепловой энергии услуги оказывают 305 СЕМ. Уровень износа основных средств достигает 71%, а уровень потерь в сетях достигает 19,6%.

§ В сфере водоснабжения и водоотведения услуги оказывают 537 СЕМ. Уровень износа основных средств в данной сфере достигает 66%, а уровень потерь достигает 18,1%. Большинство сооружений и сетей системы водоотведения и водоснабжения введены в эксплуатацию более 30 лет назад.

Учитывая вышеизложенное возникает вопрос о том, каким образом можно привлечь инвестиции к ЖКХ, при условии износа основных средств и высокого уровня потерь, а также неустойчивого финансового положения СЕМ. На наш взгляд, помимо принимаемых государством мер поддержки, выходом из сложившейся ситуации может являться привлечение инвестиций, в основном за счет частного капитала. Однако текущее состояние СЕМ ограничивает вхождение частного капитала по целому ряду причин. Так, например, предлагаем рассмотреть несколько причин по которым инвестор не заинтересован в инвестировании.

Во-первых, процедура подачи в Комитет заявок на рассмотрение и утверждение тарифов, включая инвестиционных тарифов излишне регулируется и отличается наличием административных барьеров. Законодательные акты, регламентирующие порядок утверждения тарифной заявки, не предусматривают исчерпывающего перечня документов, необходимых для утверждения тарифной заявки. В связи с этим, Комитет вправе запросить дополнительные документы и информацию в ходе рассмотрения проектов тарифов. Отсутствие исчерпывающего перечня необходимых документов позволяет значительно расширить количество требуемых документов и нередко приводит к отказу в утверждении заявки на утверждение тарифа. Все это накладывает административную нагрузку на СЕМ и приводит к дополнительным расходам, которые в свою очередь влияют на уровень роста тарифов и отрицательно сказываются на привлечении инвестиций. Подобная ситуация создает негативный имидж для привлечения частных инвестиций в ЖКХ.

Помимо этого, в отдельных случаях от СЕМ требуется предоставление оригинальных документов на бумажных носителях. Однако, на практике огромный объем документов приводит к значительной нагрузке деятельности СЕМ, т.к. подготовка, сбор, оформление, транспортировка документов являются затруднительными и затратными. Тем не менее стоит отметить, что недавние изменения и дополнения в Закон о СЕМ, которые упростили упрощения в процедуру получения информации от СЕМ. К примеру, СЕМ по требованию Комитета вправе по своему усмотрению предоставить документы нарочно на бумажном носителе либо путем их размещения на информационной системе Комитета. Ранее подобная информационная система отсутствовала.

На наш взгляд, проблема административного барьера обусловлена тем, что возврат вложенных инвестором средств в основном осуществляется СЕМ за счет инвестиционного тарифа, утвержденного Комитетом. В случае если указанный тариф будет утверждаться в короткие сроки, без барьеров, тогда СЕМ будет иметь возможность привлечь средства частных инвесторов. Инвестор, который намерен вложить средства в деятельность СЕМ, должен быть уверен в возврате вложенных им средств и по результатам такого вложения, должен получить прибыль. Излишний бюрократизм при утверждении тарифа отрицательно сказывается на имидже Комитета, а как следствие лишает СЕМ возможности привлечь инвестора.

Во-вторых, недостатком является недостаточная координация функций и полномочий между Комитетом и другими государственными органами, воздействующими на СЕМ. Отраслевые и местные государственные органы обладают значительным спектром полномочий. Подобная ситуация приводит к двойному государственному регулированию, а в некоторых случаях и к тройному (для предприятий, права на доли в уставном капитале/акции которых принадлежат местным исполнительным органам). Таким образом, ряд государственных функций и полномочий указанных государственных органов частично совпадает по содержанию, что существенным образом сказывается на функционировании организации.

Также в качестве одной из ключевых проблем стоит отметить такую проблему как высокая степень государственного регулирования сфер естественных монополий. Данная проблема обусловлена тем, что Комитет учитывает риски инфляции как один из ключевых факторов при определении утверждении заявленного СЕМ тарифа. При этом, примечательно, что Закон о СЕМ не предусматривает подобного рычага воздействия на СЕМ. Тем не менее, в результате сдерживания инфляции СЕМ лишаются должной прибыли.

В-третьих, согласно действующему налоговому законодательству водоотводные и водопропускные сооружения не являются объектами налогообложения. Соответственно, по таким сооружениям СЕМ, оказывающий услуги в области водоснабжения, не платит налоги, в то время как СЕМ, оказывающий услуги в области теплоснабжения и энергосбережения лишен такой льготы и обязан исчислять, и оплачивать налоги. При этом, очевидно, что налоговые платежи составляют весомую часть затрат в тарифной смете. Очевидно, что выходом из данной проблемы могло бы служить внесение изменений в налоговое законодательство путем включения в перечень не облагаемых объектов зданий и сооружений СЕМ, оказывающего услуги в области теплоснабжения и энергосбережения. Также мы полагаем, что можно было бы рассмотреть вопрос о предоставлении так называемых «налоговых каникул» для СЕМ, оказывающих услуги в секторе ЖКХ.

В целом, подводя итоги вышесказанному, хотелось бы отметить, что сектор ЖКХ, который тесно взаимосвязан со сферой естественных монополий может быть признан привлекательным для инвестирования. Поскольку сфера естественных монополий представляет собой состояние рынка, при котором создание конкурентных условий для удовлетворения спроса на услуги невозможно или экономически нецелесообразно в силу технологических особенностей производства и предоставления данных видов услуг.

Если говорить простыми словами, для повседневных потребностей все мы нуждаемся в электричестве, воде и тепле и круг предприятий, которые могут оказать нам подобные услуги ограничен. Фактически отсутствует альтернатива сбыта услуг, и соответственно инвестор может быть уверен в возвратности вложенных им инвестиций. Тем не менее, для прихода инвестора в ЖКХ, такой инвестор должен быть уверен в том, что вложенные им средства обеспечат доходность и позволят в определённые сроки вернуть их.

Соответственно для этих целей требуется комплексный анализ сектора ЖКХ, включая анализ существующих проблем, а также внесение изменений в действующее законодательство и т.д.

В тоже время хотелось бы отметить недавние изменения, которые были приняты в рамках модернизации ЖКХ в Казахстане. В частности, Правительством в рамках государственной программы по тарифной политике в сферах естественных монополий были приняты правила особого порядка регулирования деятельности СЕМ, участвующих в привлечении займов международных финансовых организаций[3]. Данные правила представляют собой упрощенный порядок регулирования деятельности СЕМ, получивших займы от ЕБРР и применяются в пилотном режиме в отношении таких субъектов. Правила направлены на решение вопросов увеличения объема инвестиций в сфере естественных монополий, снижения уровня износа основных средств и повышения прозрачности деятельности СЕМ. Планируется, что в случае получения положительного эффекта от правил, они будут применяться в отношении всех СЕМ.

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