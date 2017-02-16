Министр культуры России посетит Астану
16 февраля 2017, 10:59
Кроме того, как сообщил глава Минкультуры Казахстана, 17 февраля в Астане состоится открытие Дней российского кино в Астане.
20 февраля состоится визит министра культуры России Владимира Мединского в Астану. Об этом сегодня заявил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, сообщает МИА «Казинформ».
«20 февраля состоится визит министра культуры России Владимира Мединского, мы подпишем совместные соглашения, чтобы наши проекты продвигать совместно», - сказал Мухамедиулы на заседании коллегии ведомства в Астане.
Кроме того, как сообщил глава Минкультуры Казахстана, 17 февраля в Астане состоится открытие Дней российского кино в Астане.
«В программе заявлен показ кинокартин, которые получили успех в 2016 году - это «Ледокол», «Экипаж» и многие другие. Дни российского кино проводится за счет российской стороны», - уточнил Арыстанбек Мухамедиулы.
Фото: Uznayvse.ru
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