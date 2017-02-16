Министр культуры России посетит Астану

Кроме того, как сообщил глава Минкультуры Казахстана, 17 февраля в Астане состоится открытие Дней российского кино в Астане.

20 февраля состоится визит министра культуры России Владимира Мединского в Астану. Об этом сегодня заявил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, сообщает МИА « Казинформ ».





«20 февраля состоится визит министра культуры России Владимира Мединского, мы подпишем совместные соглашения, чтобы наши проекты продвигать совместно», - сказал Мухамедиулы на заседании коллегии ведомства в Астане.





Кроме того, как сообщил глава Минкультуры Казахстана, 17 февраля в Астане состоится открытие Дней российского кино в Астане.





«В программе заявлен показ кинокартин, которые получили успех в 2016 году - это «Ледокол», «Экипаж» и многие другие. Дни российского кино проводится за счет российской стороны», - уточнил Арыстанбек Мухамедиулы.





Фото: Uznayvse.ru



