Канат Ислам: Я готов к большому бою

Обладатель титула WBO Inter-Continental и WBA Fedelatin в первом среднем весе Канат Ислам выступил на пресс-конференции вечера бокса, в рамках которого он проведет бой с бразильцем Робсоном Ассисом, сообщает сообщает Sports.kz





«Рад видеть здесь сегодня всех, видеть настоящего чемпиона [Роя Джонса]. Я - четвертый номер рейтинга WBA, пятый - WBO, бронзовый призер Олимпийских игр. Я готов к большому бою, усердно тренируюсь. Со мной моя семья, моя команда - менеджер, тренер, промоутер. Я очень счастлив, что проведу этот поединок. Я готов к этому большому бою. Увидимся завтра вечером», - сказал Ислам на пресс-конференции.





Поединок Ислам - Ассис состоится 18 февраля в 07:5







