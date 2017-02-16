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День рождения бывшего лидера КНДР отмечается на фоне убийства его сына

16 февраля 2017, 11:02

Ким Чен Ир скончался в конце 2011 года, сейчас ему бы исполнилось 75 лет.


День рождения бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира в четверг отмечается в очередной раз в этой стране, но сейчас это происходит на фоне новостей об убийстве в Малайзии его старшего сына Ким Чен Нама, передает РИА Новости.

Как сообщила центральная северокорейская газета "Нодон синмун", нынешний северокорейский лидер Ким Чен Ын — младший сын и наследник Ким Чен Ира — на рассвете посетил в Пхеньяне усыпальницу "Кымсусан", в которой в нетленном виде покоятся его отец вместе с дедом — первым президентом КНДР Ким Ир Сеном.

К телам бывших северокорейских вождей военным караулом были возложены вазы с букетами цветов.

Вместе с Ким Чен Ыном память его отца в усыпальнице почтили начальник Главного политуправления Корейской народной армии Хван Бён Со и другие руководители северокорейского государства.

Вместе с тем, как отметило южнокорейское агентство Рёнхап, среди участников церемонии не было заместителя председателя ЦК Трудовой партии Кореи Цой Рён Хэ и предположительно отправленного в отставку главы министерства государственной безопасности Ким Чон Хона.

Ким Чен Ир скончался в конце 2011 года, сейчас ему бы исполнилось 75 лет. Ким Чен Ын унаследовал у него власть так же, как и в 1994 году к его отцу перешла власть в КНДР от Ким Ир Сена. Высшее руководство в этой стране передается по наследству по принципу того, что сын никогда не нарушит заветов отца.

В преддверии нынешнего празднования в Северной Корее дня рождения Ким Чен Ира из Малайзии появились сообщения об убийстве в аэропорту Куала-Лумпура его старшего сына Ким Чен Нама, которые уже давно покинул КНДР и проживал в Макао. Хотя расследование только начато, Южная Корея объявила, что это убийство — давно готовившееся дело рук северокорейских агентов.

Фото © РИА Новости

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