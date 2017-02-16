День рождения бывшего лидера КНДР отмечается на фоне убийства его сына

День рождения бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира в четверг отмечается в очередной раз в этой стране, но сейчас это происходит на фоне новостей об убийстве в Малайзии его старшего сына Ким Чен Нама

Как сообщила центральная северокорейская газета "Нодон синмун", нынешний северокорейский лидер Ким Чен Ын — младший сын и наследник Ким Чен Ира — на рассвете посетил в Пхеньяне усыпальницу "Кымсусан", в которой в нетленном виде покоятся его отец вместе с дедом — первым президентом КНДР Ким Ир Сеном.





К телам бывших северокорейских вождей военным караулом были возложены вазы с букетами цветов.





Вместе с Ким Чен Ыном память его отца в усыпальнице почтили начальник Главного политуправления Корейской народной армии Хван Бён Со и другие руководители северокорейского государства.





Вместе с тем, как отметило южнокорейское агентство Рёнхап, среди участников церемонии не было заместителя председателя ЦК Трудовой партии Кореи Цой Рён Хэ и предположительно отправленного в отставку главы министерства государственной безопасности Ким Чон Хона.