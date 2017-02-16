В Алматы угонщики неделю катались на чужой машине и бросили, сняв аккумулятор
16 февраля 2017, 11:03
Угонщиков разыскивают.
В Алматы угнанную "девятку" нашли спустя неделю, передает корреспондент Zakon.kz.
Угнанную красную "девятку" обнаружили сегодня утром в Баганашиле, около дома №25 по ул.Санаторная.
Как рассказал владелец, машину угнали 9 февраля, он написал заявление в полицию. И вот, сегодня утром, авто нашли. Угонщики, попользовавшись машиной неделю, бросили ее, предварительно сняв аккумулятор, вытащив магнитолу и другие вещи из салона.
На месте работали криминалисты. С авто сняты отпечатки пальцев. Также будут изъяты записи с камер наблюдения, расположенных в данном районе.
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