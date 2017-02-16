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Исекешев: Получить направления в детские сады в Астане можно будет автоматически

16 февраля 2017, 11:06

С января 2017 года мы начинаем внедрять полноценную систему автоматической выдачи направлений в детские сады, которая будет максимально прозрачна и понятна для всех - Исекешев.


Направления в детские сады Астаны будут выдаваться в автоматизированном режиме. Об этом сегодня сообщил на отчетной встрече с населением аким столицы Асет Исекешев, передает корреспондент Zakon.kz.

«Горожане ставят вопросы по обеспечению прозрачности выделения мест, поэтому мы с января 2017 года мы начинаем внедрять полноценную систему автоматической выдачи направлений в детские сады, которая будет максимально прозрачна и понятна для всех» - рассказал Исекешев.

Помимо этого, по его словам, в 2017 году в рамках ГЧП планируется ввод трех детских садов, сдача двух детских садов, начато строительство шести детских садов.

«Мы разместим государственный заказ в 37 новых частных детских садах. В этом году существенно сократим очередь, но вместе с тем полностью до 2020 году за счет механизмов ГЧП планируем открыть 138 частных садов и полностью охватить всех детей» - пояснил он.

По приведенным им данным, сейчас в Астане функционирует 261 объект дошкольного образования, 91 из которых государственные, 116 – частные, 46 – мини-центры.

«Если в 2013 году (детей – от авт.) дошкольного возраста составляло 72 тыс., то за 3 года (эта цифра - от авт.) достигла 95 тыс. детей – рост 32%. С учетом внутренней миграции и естественного прироста возникает дефицит в дошкольных учреждений. Потому ставим задачу максимально охватить всех детей. В 2016 году было введено 79 объектов из которых 47 – детских садов» - отметил аким столицы.

По его словам, на финансирование детских садов из бюджета выделено 10 миллиардов тенге.

Татьяна Ковалева, Астана
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