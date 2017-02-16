Казахстанцев назвали жадными

Почему в рейтинге человеческой щедрости Казахстан оказался так низко, объяснила эксперт сектора НПО Алина Хаматдинова.

Американский фонд поддержки и развития филантропии CAF опубликовал рейтинг готовности людей к благотворительности. Согласно этим исследованиям, в Казахстане суммы, потраченные на помощь нуждающимся, значительно сократились. Республика потеряла почти 20 позиций и оказалась на 54 месте из 140 государств.





Почему в рейтинге человеческой щедрости Казахстан оказался так низко, объяснила эксперт сектора НПО Алина Хаматдинова.





«Все очень просто: американские исследователи пользуются данными, которые им предоставляют международные донорские организации, а они, в свою очередь, измеряют международные донорские вливания. Они, действительно, значительно сократились, дело в том, что мы в них не особо нуждаемся. Многие иностранные частные благотворительные фонды отсюда ушли.





Например, международные христианские благотворительные организации не ведут сейчас у нас деятельность. Нет для них целевой группы», - считает эксперт.





Алина Хаматдинова говорит, что даже по западным меркам в Казахстане очень много пособий, бесплатное образование и медицина. Поэтому международные благотворительные организации уходят в те страны, где их помощь нужнее.





«Фонды, которые остались, они уже ориентированы на развитие бизнеса, молодежных стартапов, образования. То есть, мы уже не та страна, которая ждет рыбу, мы уже та страна, которая держит удочку. Вот поэтому такая статистика», - поясняет эксперт НПО.





При этом отмечается рост числа меценатов внутри страны. Казахстанские бизнесмены уже начали осознавать, что пользу можно получать и от социальных проектов. Все больше средств тратится на благотворительные дела. Причем, все чаще это уже не разовые акции, а проекты на основе постоянного финансирования.



