Минздрав объявил конкурс на должность нового ректора КазНМУ им.Асфендиярова
16 февраля 2017, 11:16
Для участия в конкурсе не принимаются лица, имеющие непогашенную или не снятую судимость.
Министерство здравоохранения РК объявило конкурс для отбора кандидата на должность ректора РГП на ПХВ "Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова". Об этом на своей страничке в Facebook написал глава ведомства Елжан Биртанов, передает Zakon.kz.
Участники конкурса должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:
1) высшее (или послевузовское) образование;
2) наличие ученой степени;
3) стаж работы на руководящих должностях в организациях образования и/или в органах управления образование не менее 5 лет;
4) наличие сертификата (свидетельства) о прохождении курсов повышения квалификации по менеджменту образования;
5) знание нормативных правовых актов РК, регулирующих отношения в сфере деятельности государственного предприятия;
6) отсутствие ранее совершенного коррупционного правонарушения.
Для участия в конкурсе не принимаются лица, имеющие непогашенную или не снятую в установленном законодательство РК порядке судимость.
Место и дата проведения конкурса: г.Астана, пр. Мәнгілік ел, 8, Дом министерств, 5 подъезд, телефон для справок 8 (7172) 74-32-45.
Фото: kaznmu.kz
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