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30 спрятанных черепах нашли в поезде из Китая в Астану

16 февраля 2017, 11:23

Животных спрятали в купе проводника.


По сообщению пресс-службы ПС КНБ РК, в поезде «Урумчи-Астана» были обнаружены черепахи, передает Zakon.kz.

Пограничным нарядом контрольно-пропускного пункта «Достык» (казахстанско-китайская граница, Алматинская область) при проведении пограничного контроля в пассажирском поезде «Урумчи-Астана» в вагоне № 7 (в потолочной части купе проводника) были обнаружены 30 черепах, принадлежащих гражданину РК.

Задержанный казахстанец и незаконный груз находятся на ОКПП «Достык». Их планируются передать в транспортную прокуратуру по Алакольскому району Алматинской области.

фото: Орен.ру

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