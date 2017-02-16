30 спрятанных черепах нашли в поезде из Китая в Астану
16 февраля 2017, 11:23
Животных спрятали в купе проводника.
По сообщению пресс-службы ПС КНБ РК, в поезде «Урумчи-Астана» были обнаружены черепахи, передает Zakon.kz.
Пограничным нарядом контрольно-пропускного пункта «Достык» (казахстанско-китайская граница, Алматинская область) при проведении пограничного контроля в пассажирском поезде «Урумчи-Астана» в вагоне № 7 (в потолочной части купе проводника) были обнаружены 30 черепах, принадлежащих гражданину РК.
Задержанный казахстанец и незаконный груз находятся на ОКПП «Достык». Их планируются передать в транспортную прокуратуру по Алакольскому району Алматинской области.
фото: Орен.ру
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