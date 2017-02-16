Мяуканье снежного барса сравнили с воплями алкоголика

В сети посмеялись над мяуканьем попавшего в объектив видеоловушки снежного барса.

Ролик с хищником был опубликован на YouTube-канале «Tимофей К», передает передает Lenta.ru





На видео, которое за шесть дней набрало более 94 тысячи просмотров, ирбис проходит мимо установленной российскими зоологами камеры и начинает издавать звуки, похожие на выкрики резким и хриплым голосом. «Что-то среднее между моим котом и пьяным соседом дядей Игорем», — отметил один из пользователей видеохостинга, чем вызвал множество шуток над мяуканьем животного.





Некоторые предположили, что кто-то специально наложил выкрики алкоголиков на ролик с прогуливающимся ирбисом. «Выньте пьяного мужика из барса», — пошутил юзер с ником Pekka KanA.





«Походу снежный барс осознал, что он живет в России», — посмеялся над животным представитель украинской рэп-группы «Кварта».





Снежный барс — хищное млекопитающее из семейства кошачьих, обитающее в горных массивах Центральной Азии. Ирбис внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) и имеет статус редкого или исчезающего вида. Чтобы обеспечить сохранность популяции хищников и обезопасить их от браконьеров, природоохранные органы установили постоянный надзор за животными.







