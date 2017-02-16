Мяуканье снежного барса сравнили с воплями алкоголика
16 февраля 2017, 11:25
В сети посмеялись над мяуканьем попавшего в объектив видеоловушки снежного барса.
Ролик с хищником был опубликован на YouTube-канале «Tимофей К», передает Lenta.ru.
На видео, которое за шесть дней набрало более 94 тысячи просмотров, ирбис проходит мимо установленной российскими зоологами камеры и начинает издавать звуки, похожие на выкрики резким и хриплым голосом. «Что-то среднее между моим котом и пьяным соседом дядей Игорем», — отметил один из пользователей видеохостинга, чем вызвал множество шуток над мяуканьем животного.
Некоторые предположили, что кто-то специально наложил выкрики алкоголиков на ролик с прогуливающимся ирбисом. «Выньте пьяного мужика из барса», — пошутил юзер с ником Pekka KanA.
«Походу снежный барс осознал, что он живет в России», — посмеялся над животным представитель украинской рэп-группы «Кварта».
Снежный барс — хищное млекопитающее из семейства кошачьих, обитающее в горных массивах Центральной Азии. Ирбис внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) и имеет статус редкого или исчезающего вида. Чтобы обеспечить сохранность популяции хищников и обезопасить их от браконьеров, природоохранные органы установили постоянный надзор за животными.
Фото с сайта zapoved.ru
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